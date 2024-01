Comuni Plastic Free | sei i premiati nelle Marche | ecco quali

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Osimo (Ancona), 25 gennaio 2024 – Sono sei imarchigiani(Agugliano, Ancona, Fermo, Osimo, Pesaro, Polverigi) e due gli umbri (Castiglione del Lago e Corciano) tra i 111 italiani per il 2024. "Comune" è il premio dedicato aiche si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni. I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con la nostra associazione, gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose realizzate. Il riconoscimento ha una durata annuale e la premiazione avverrà sabato 9 marzo all' interno del teatro Carcano di Milano. ...