Comune San Donato approva delibera su nuovo stadio Milan Sindaco Squeri | “Grande opportunità”

Mentre prosegue l’inchiesta per istigazione al suicidio e atti persecutori e la famiglia chiede di effettuare l’autopsia perché non crede a un atto ... (repubblica)

Eseguiti controlli con la Polizia Locale: un arrestato e un denunciato dalla Guardia di Finanza di Vicenza. GdF Vicenza ...Il Comune di Villa San Pietro lancia lo spazio in piazza Toscanini dotato di attrezzi per l’attività fisica, un servizio pensato per i cittadini di tutte le età. La sindaca, Marina Madeddu, spiega le ...Girifalco è Comune Plastic Free. La proclamazione è avvenuta ieri a ... Diamante (Cosenza); Tropea, Parghelia (Vibo Valentia); San Ferdinando (Reggio Calabria). Un ringraziamento particolare, per aver ...