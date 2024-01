’Comportati ammodo!’ Decoro urbano | Magi sensibilizza i cittadini e chiede più personale

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un migliaio tra sanzioni emesse e violazioni amministrative per errato conferimento dei rifiuti, anche se potrebbero essere molte di più "se solo avessimo piùdisponibile e con una formazione dedicata all’interno della polizia municipale"". L’assessore all’ambiente eBarbara, presentando la campagna di informazionesulle buone pratiche per il rispetto della città, fa anche il punto sulla situazione complessiva della gestione dei rifiuti. In attesa della valutazione dei dati più recenti su raccolta differenziata e abbandoni di sacchi fuori dai cassonetti, ribadisce la posizione: "Sulla sospensione della 6card non torneremo indietro finché non saranno sostituiti i cassonetti da parte di Sei Toscana". Il 2025, quindi, come da piano. ...