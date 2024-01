Como vs Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di serie b 2023/2024. I lariani inseguono la promozione diretta, i marchigiani la salvezza.vssi giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14 presso lo stadio Senigallia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani stanno tenendo un ritmo eccezionale, certificato dal secondo posto in classifica con 39 punti, a meno sei dalla capolista ParmaLa squadra di Roberts ci crede, anche se nelle ultime cinque giornate la vittoria è arrivata soltanto due volte, a fronte di due pareggi e una sconfitta I marchigiani sono terz’ultimi con 19 punti, a meno dalla zonna playout. La squadra di Castori non vince da cinque turni durante i quali ha raccolto quattro pareggi e una sconfitta. Il match contro i lariani si preannuncia improbo, ma un ...

"Ascoli, fumata bianca per Gagliolo. E può arrivare anche Mantovani", titola il Quotidiano Sportivo. Il difensore ieri ha incontrato i vertici della società e firmato il contratto per la nuova ...L’Ascoli corsaro in casa dei lariani. I precedenti in serie B andati in scena a Como sorridono al Picchio che in passato è riuscito spesso a violare la roccaforte dei lombardi rendendola un terreno ...Pinotti presenta Como-Ascoli: “Cambio di filosofia dopo l'esonero di Longo. Buona vena per Cutrone e Gabrielloni” - picenotime.it - IT ...