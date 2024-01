Come fece il Cagliari a vincere lo scudetto nel 1970

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Da giorni osserviamo i frammenti della vita irripetibile di un uomo solo all’apparenza qualunque. In tutto ciò che riusciamo a rintracciare, che siano foto, video, frammenti sgranati, c’è un elemento ricorrente. Sono occhi sottili, potenti, implacabili, occhi che non ti danno respiro. Nella gioia manifesta e nei momenti di serietà, di riflessione, persino in quelli di cupezza, lo sguardo di Gigi Riva sembra sempre lo stesso, capace di arrivare in fondo a un pozzo e guardarci dentrose fosse acqua di sorgente lì dove gli altri non vedono che un nero indistinguibile. Era il resto del volto, semmai, a dare indicazioni sul reale stato d’animo: felice, triste, pensieroso, furioso. Anche negli scatti del 12 aprile del, il giorno più bello della vita di tantitani, quegli occhi paiono guardare verso un orizzonte sconosciuto ...