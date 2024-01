Come fa Olaf Scholz a sembrare così tranquillo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tori e manifestazioni, manifestazioni e tori: guardando le immagini che arrivano dalla Germania, la sintesi è questa. I tori sono i Taurus Kepd-350, missili aria-terra a lung... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

I missili Taurus promessi a Kyiv, l’ascesa (di nuovo) dell’AfD, gli scioperi e le proteste. Cronache tedesche, pensando alle europee e alla memoria ...Come si gestisce l’impopolarità Il cancelliere tedesco ha tre consiglieri che considera insostituibili e una moglie che ascolta molto. Il dietro le quinte della coalizione semaforo ...Olaf Scholz, ha ammesso di essere corresponsabile dell'insoddisfazione per il suo governo diffusa in Germania. Intervistato dal settimanale “Die Zeit”, l'esponente del Partito socialdemocratico ...