Combinata nordica | Coppa del Mondo femminile Schonach 2024 Ci sarà la novità della “maxi-gara”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il quarto attodel2023-24 diandrà in scena aim Schwarzwald (Germania) dal 26 al 28 gennaio. Il copione iniziale prevedeva tre gare. La prima a squadre miste, seguita da una nel format canonico nella giornata di sabato (salto + 5 km di fondo). Si chiude domenica con una prova ‘allungata’ (7,5 km di fondo). Tuttavia, il team event misto è stato stralciato. Dunque solo due competizioni, sabato e domenica. Ciperò laassolutaprova “super”. Mai, prima d’ora, le donne si sono cimentate su una distanza superiore ai 5 km. Location:im Schwarzwald (Germania)Connotati trampolino: HS96 (Normal Hill)Contesto conosciuto? Si, ...

Il sesto appuntamento della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 sarà tenuto a Schonach im Schwarzwald (Germania) dal 26 al 28 gennaio. Le gare in programma sono due. Nessun ...Numeri irrisori se confrontati col gigantismo odierno. In Alta Savoia gli sport in agenda furono sci di fondo, salto, combinata nordica, pattuglia militare (il progenitore del moderno biathlon), bob, ...SPORT INVERNALI - La quindicesima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 40 eventi di Coppa del Mondo spalmati su nove sport ...