Colonscopia | qual è la dieta da seguire prima e dopo l' esame 

Genova – Fino a 226 giorni di attesa per una colonscopia che andrebbe fatta entro 2 mesi. Oppure 290 giorni per riuscire a fare un’ecografia ai reni, al pancreas o alla tiroide. E, ancora, 121 giorni ...Consegnati stamattina all'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello 216 kit per la Colonscopia virtuale da parte dell'associazione Insieme in Rosa ...