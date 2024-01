Colman Domingo sarà Joe Jackson nel film biografico sul re del pop diretto da Antoine Fuqua

Domingo ha fatto un'audizione per interpretare un maître di un club nella serie HBO, ma non è stato scelto, secondo lui, a causa delle preoccupazioni ... (movieplayer)

L'attore Colman Domingo è entrato nel cast di Michael, il film sul re del pop diretto da Antoine Fuqua, con la parte di Joe Jackson.Il candidato al premio Oscar farà parte del cast del biopic sul Re del Pop ed interpreterà il padre della star.Colman Domingo, fresco della sua prima nomination agli Oscar 2024 come Miglior attore protagonista per Rustin, è stato scelto per il ruolo di Joe Jackson, ...