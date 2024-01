Collovati sicuro | «Fiorentina-Inter? So già quanto finirà! Ribadisco»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ha detto la sua su, gara in programma domenica sera. L’ex giocatore èsull’esito finale della partita. PRONOSTICO ? A Firenze Viola, Fulviosembrasull’esito finale della partita di domenica sera: «La mia opinione è chefinirà 1-1. È chiaro che i nerazzurri sono i favoriti così come lo erano in Supercoppa, sembrano una macchina perfetta, però contro il Napoli ho visto una squadra un po’ stanca. In più ci sono due-tre assenze. Ho seguito tutto il percorso di Italiano fin dallo Spezia ed è un allenatore che ha le idee chiare, è molto bravo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...