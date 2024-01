Collegamenti S1 e S12 | Collezione di disservizi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Abbiamo letto della volontà di vincolare il progetto dello stadio del Milan a opere compensative sulla ferrovia (S12 fino a Lodi): ne prendiamo atto. Ma l’aumento delle corse della S12 non può attendere che lo stadio venga realizzato, questa linea infatti è stata inaugurata già 2 volte in 10 anni; l’ultima la scorsa estate dove, alla presenza di sindaci e di Trenord, l’assessore regionale aveva promesso il “raddoppio dalle attuali 8 corse a 16 proprio per gennaio”", spiegano dal Comitato viaggiatori e pendolari del sud Milano e Lodigiano. "Ma questa si sa, è la linea delle promesse non mantenute, leggiamo infatti che “è tutto fermo a causa dei lavori a Cormano“. Ma che c’entra Melegnano con Cormano? Da qui a Bovisa si potrebbe girare tranquillamente da domattina". La S12 è una linea di rinforzo alla S1 in un’area tra le più trafficate e inquinate d’Europa, e ogni volta il meccanismo ...

