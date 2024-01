Cogliate | botte alla compagna in casa | telefonata al 112 salva la donna

(Di giovedì 25 gennaio 2024)davanti ai bambini, uomo arrestato in flagranza a. I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza aun operaio 31enne di origine marocchina, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari conviventi e lesioni personale. I fatti si sono svolti nella notte di sabato, quando al 112 ...

Seguendo il suo sguardo errabondo, che dalla “capitale” Diyarbakir l’ha condotto ai villaggi rurali più remoti, fino a toccare le città ed i piccoli villaggi rurali, Sanna riesce a cogliere e a ...Botte alla compagna davanti ai bambini, uomo arrestato in flagranza a Cogliate. I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza a Cogliate un operaio 31enne di origine ...Sono l’arena in cui accade di tutto, anche cose belle, solidarietà, incontri, notizie, ma dove pure straborda il tifo, spesso si vince urlando di più, si ...