Codacons al contrattacco su Chiara Ferragni | «Non ha capito la gravità | chiederemo il sequestro dei social»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ildefinisce «aberranti» le dizioni dial «ddl trasparenza», il disegno di legge approvato dal Cdm di oggi che introduce regole e multe sulle attività di beneficenza legate ad attività commerciali e che riguardano anche gli influencer. La speranza dell’associazione dei consumatori era sentire l’imprenditrice chiedere scusa per la prima volta, dopo il caso dei pandoro Balocco e la beneficienza per l’ospedale Regina Margherita di Torino, da cui è partita l’indagine per truffa aggravata. Inchiesta che aveva avuto spinta proprio dagli esposti delin tutte le procure d’Italia.si era detta «lieta» del provvedimento del governo. E aveva poi ammesso: «Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole ...