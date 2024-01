Co Mark | costruttori di macchine e robot crescono grazie all’export

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Quello che si è appena concluso è stato un anno decisamente positivo per iitaliani diutensili, die di strumenti per l’automazione: hanno raccolto infatti commenti ottimistici le recensioni aggiornate sulla produzione e sulle esportazioni del settore negli ultimi 12 mesi. Opinioni e dati positivi arrivano dal Centro studi & cultura di impresa di UCIMU, l’associazione che riunisce iitaliani del comparto. Complessivamente, la produzione ha raggiunto i 7.560 milioni di euro, con una crescita del 3,8% rispetto a quanto riportato nelle recensioni dell’anno precedente. Il marcato aumento produttivo, viene sottolineato nei commenti all’indagine, è stato possibile soprattuttoalle esportazioni. Nelle recensioni viene ...

(Teleborsa) - Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha comunicato che, a partire dal 1° febbraio 2024, Carlos Zarlenga sostituirà Mark Stewart nella posizione di Chief O ...In dialogo con Repubblica, il direttore dello European Council on Foreign Relations: "È la situazione più fragile dalla fine della ...Il fondatore di Meta è profondamente impegnato sull’AI, ma la sua grande attenzione non è sempre stata sinonimo di successo.