CLE | tutto il fascino del coupé

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, disse una volta Tom Ftzgerald, un progettista che lavorava per la Disney. E Mercedes ha seguito il consiglio realizzando la nuova CLE, una vettura che incanta e cattura senza se e senza ma. L'ultima nata nella casa della stella a tre punte è unache unisce la bellezza alla sportività con risultati meravigliosi. Con la nuova CLE Mercedes-Benz prosegue infatti la sua lunga tradizione di dream car sportive ed eleganti. Immediatamente riconoscibile grazie ad un design esclusivo ed iconico, questa vettura si caratterizza per la sezione frontale progressivamente inclinata in avanti, il cofano ribassato, i fari piatti a LED e la griglia del radiatore tridimensionale di nuova concezione. Il posteriore muscoloso è caratterizzato da superfici fluide, transizioni morbide e fari a LED in due parti con nuovi contorni e corpi luminosi ...