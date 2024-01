Clausola da 130 milioni | Tancredi Palmeri sicuro | “Di quanto si accontenterà il Napoli per Osimhen”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo l’intervista delle scorse ore, il futuro didovrebbe essere lontano dal: a quale prezzo De Laurentiis lo venderà? Dopo la dolorosa parentesi dovuta alla Supercoppa Italiana, trofeo perso in finale in pieno recupero, ildi Walter Mazzarri è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il difficile match di campionato contro la Lazio di domenica prossima, una gara fondamentale per la rincorsa Champions. Ad aumentare il livello di difficoltà sono le tantissime assenze a cui deve far fronte l’allenatore dei partenopei, con ilfalcidiato da squalifiche e infortuni. A complicare il tutto è anche la Coppa d’Africa con Anguissa e soprattuttonon disponibili. E proprio dall’Africa sono arrivare le pesanti parole di Victor, che ...

In un'intervista alla CBS il centravanti nigeriano ha parlato con chiarezza delle sue ambizioni, a fine stagione è probabile che lascerà i partenopei per ...OneFootball Videos I due quotidiani nelle loro edizioni odierne sostengono che il Chelsea sia disposto a pagare la clausola da 120/130 milioni inserita nel nuovo contratto dell’attaccante, ora valido ...Continua a far parlare di sé Victor Osimhen. In questa prima parte di stagione, però, non sono state le prestazioni, i gol a mettere il suo nome sulla bocca di tutti. È ciò che è successo fuori dal ca ...