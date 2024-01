Classifica TheFork | la top ten dei ristoranti di gennaio

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Modena, 242023 – Unadinamica dei 100 migliorid’Italia dove però è possibile, con un semplice click trovare il ristorante perfetto per qualsiasi occasione provincia per provincia e mese per mese. “Non una vera e propria guida gastronomica, ma uno strumento utile per chi cerca ispirazione per una cena o un pranzo fuori casa – spiega Carlo Crollo country manager diItalia – e che punta i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di”. Unadinamica, quella diappunto, e che quindi si aggiornerà ogni mese sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti. Modena, ecco la top ...