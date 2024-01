Clamoroso in Uefa | Zvonimir Boban dà le dimissioni I motivi e la lettera aperta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano, 25 gennaio 2024 – Da uomo scelto da Alexander Ceferin, aproprio a causa di alcuni contrasti su temi fondamentali con il numero uno della. Nella giornata di ieri, 24 gennaio,ha rassegnato le suedal ruolo di Head of football della. Il croato ricopriva quel ruolo dall'aprile 2021, quando venne scelto da Alexander Ceferin. Dopo le continue indiscrezioni, a rompere il silenzio è stata lastessa con un breve comunicato che riportiamo di seguito. "Ladesidera annunciare la partenza didi comune accordo.è entrato nell'organizzazione nel 2021 come capo del calcio e ha avviato diversi progetti significativi nello sviluppo ...

