Cinema | le uscite del weekend 26-28 gennaio | arriva “Povere creature!”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Fioccano diverse novità alnel corso deldal 26 al 28, tra cui spicca l’attesissimo. Il film, diretto da Yorgos Lanthimos e vincitore del Leone d’Oro alla 80^ Mostra deldi Venezia, è tra lepiù attese in sala. Di seguito, ecco tutte le altre novità in arrivo. Ildal 26 al 28regalerà diverse novità alper il pubblico, tra le quali spicca l’attesissimo(Poor Things) di Yorgos Lanthimos. Tra i titoli più acclamati dell’attuale stagionetografica, il film è stato insignito del Leone d’Oro alla 80^ Mostra delVenezia. La pellicola ha conseguito due ...

Fin dalle sue origini, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto ... (cinemaserietv)

Un racconto di lutto, fantasmi e (forse) rinascita per una scrittrice francese in trasferta in Giappone. E una storia – ispirata alla realtà – di ... (amica)

Oltre al ritorno in sala di Il cacciatore, tra le uscite di questa settimana ci sono Povere creature!, La quercia e i suoi abitanti, Dieci minuti, I soliti idioti 3, ARF e Tutti tranne te.Attendiamo da tempo il remake di Il duro del Road House, che Doug Liman ha diretto con Jack Gyllenhaal nel ruolo che fu di Patrick Swayze. Il regista lo ha realizzato per il cinema e quando ha scopert ...Esce oggi nelle sale italiane Dieci Minuti di Maria Sole Tognazzi. Ispirato al libro di Chiara Gamberale Per 10 minuti, racconta il viaggio interiore di una donna in crisi che si apre agli altri. Le p ...