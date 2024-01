Cina | produzione | consumo di oro in aumento nel 2023

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pechino, 25 gen – (Xinhua) – Laha prodotto 375,16 tonnellate d’oro nel, con undello 0,84% rispetto all’anno precedente, hanno mostrato oggi i dati del settore. Nel, ildi oro insi attestera’ a 1.089,69 tonnellate, con undell’8,78% su base annua, secondo i dati pubblicati dalla China Gold Association (CGA). In particolare, ildi gioielli d’oro nel mercato cinese e’ aumentato del 7,97% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo le 706,48 tonnellate, mentre quello di lingotti e monete d’oro e’ aumentato del 15,7% rispetto al 2022, raggiungendo le 299,6 tonnellate. Ildi oro per uso industriale e di altro tipo e’ sceso del 5,5% rispetto all’anno ...

Pechino, 20 gen – (Xinhua) – La produzione di petrolio greggio della Cina ha registrato una crescita costante nel dicembre 2023 , come mostrato dai ... (romadailynews)

Pechino, 20 gen – (Xinhua) – La produzione di gas naturale della Cina ha registrato una crescita stabile nel 2023 , come mostrato dai ... (romadailynews)

Pechino, 20 gen – (Xinhua) – La produzione di gas naturale della Cina ha registrato una crescita stabile nel 2023 , come mostrato dai dati ... (romadailynews)

Pechino, 25 gen - (Xinhua) - La Cina ha prodotto 375,16 tonnellate d'oro nel 2023, con un aumento dello 0,84% rispetto all'anno precedente, hanno mostrato ...