Cina | produzione | consumo di oro in aumento nel 2023

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pechino, 25 gen – (Xinhua) – Laha prodotto 375,16 tonnellate d’oro nel, con undello 0,84% rispetto all’anno precedente, hanno mostrato oggi i dati del settore. Nel, ildi oro insi attestera’ a 1.089,69 tonnellate, con undell’8,78% su base annua, secondo i dati pubblicati dalla China Gold Association (CGA). In particolare, ildi gioielli d’oro nel mercato cinese e’ aumentato del 7,97% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo le 706,48 tonnellate, mentre quello di lingotti e monete d’oro e’ aumentato del 15,7% rispetto al 2022, raggiungendo le 299,6 tonnellate. Ildi oro per uso industriale e di altro tipo e’ sceso del 5,5% ...

