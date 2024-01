Cina | popolazione di panda selvatici conta quasi 1 900 esemplari

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pechino, 25 gen – (Xinhua) – Ladigiganti in natura inattualmente circa 1.900, in aumento rispetto ai circa 1.100 degli anni Ottanta, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie. Questo significativo aumento e’ in gran parte dovuto all’intensificazione degli sforzi cinesi di tutela, ha dichiarato Zhang Yue, funzionario dell’amministrazione. Il Parco nazionale deigiganti e’ stato istituito nell’ottobre 2021, coprendo un’area totale di oltre 22.000 chilometri quadrati e fornendo una protezione significativa a circa il 72% deigiganti, ha dichiarato Zhang. Le aree protette dell’habitat di questa specie sono cresciute da 1,39 milioni ...

