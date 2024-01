Cina | NEA | nel 2023 contribuisce a meta’ capacita’ aggiuntiva globale di energie rinnovabili

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pechino, 25 gen – (Xinhua) – Nel, un totale di 510 gigawatt didi energia rinnovabile e’ stato installato di recente, e lavi ha contribuito per oltre il 50%, ha dichiarato oggi un funzionario dell’Amministrazione nazionale per l’energia (NEA). Lae’ diventata una forza indispensabile per guidare lo sviluppo dell’energia pulita nel mondo, ha affermato Pan Huimin della NEA durante una conferenza stampa. Il briefing si e’ tenuto un giorno prima della prima Giornata internazionale dell’energia pulita istituita dalle Nazioni Unite. Gli investimenti in energia pulita effettuati all’estero dalle imprese cinesi si sono diffusi nei principali Paesi e regioni, coprendo l’energia eolica, fotovoltaica e idroelettrica e, sulla base del mutuo vantaggio e dei risultati vantaggiosi per tutti, hanno ...