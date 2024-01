Cina | industria di Weifang produce merci per Festa di primavera 1

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gen – (Xinhua) – Rivenditori acquistano distici e poster per ladinel villaggio di Donglijia, citta’ di Gaomi, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 23 gennaio 2024. Con l’avvirsi della, i lavoratori sono stati impegnati a produrre questi articoli di buon auspicio per l’imminente Capodanno lunare a Gaomi, un’importante base produttiva nello Shandong. La produzione di quest’ammonta a quasi 8.000 tonnellate all’anno, con un valore di produzione pari a quasi 100 milioni di yuan (13,9 milioni di dollari). E’ diventata un’caratteristica che aumenta il reddito degli abitanti dei villaggi. (Xin) Agenzia Xinhua

