Cina | cigni selvatici migrano per svernare lungo fiume Giallo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lanzhou, 25 gen – (Xinhua) – Un totale di 23sono migrati dalla Siberia perila Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese del Gansu. La stagione annuale di migrazione degli uccelli nell’area di Sanhekou del distretto di Xigu dura solitamente da novembre a marzo dell’anno successivo, secondo Liu Qiyuan, funzionario dell’ufficio per le foreste e le praterie del distretto. Liu ha aggiunto che l’area ospita anche una gamma diversificata di uccelli migratori, tra cui gabbiani pescatori, gazze, galline dalla corona bianca, aquile di mare dalla coda bianca, oche della taiga e morette. “La crescita delle dimensioni e del numero delle popolazioni di uccelli migratori testimonia gli sviluppi ecologici positivi di Sanhekou”, ...

Pechino, 18 dic – (Xinhua) – nello Xinjiang cinese, uno stormo di cigni selvatici e’ stato avvistato mentre si nutriva in un fiume parzialmente ... (romadailynews)

Pechino, 04 gen – (Xinhua) – Uno stormo di cigni e’ arrivato in una zona umida vicino al fiume Giallo per svernare nella provincia nord-occidentale ... (romadailynews)

Pechino, 04 gen – (Xinhua) – Uno stormo di cigni e’ arrivato in una zona umida vicino al fiume Giallo per svernare nella provincia nord-occidentale ... (romadailynews)

Pechino, 04 gen – (Xinhua) – Uno stormo di cigni e’ arrivato in una zona umida vicino al fiume Giallo per svernare nella provincia nord-occidentale ... (romadailynews)

Pechino, 13 gen – (Xinhua) – Il lago salato di Yuncheng nello Shanxi , in Cina , ha dovuto affrontare problemi ambientali dovuti alla prolungata ... (romadailynews)

La serie, in uscita il 31 gennaio, narra degli eventi legati alla pubblicazione di un capitolo dell'ultimo libro di Truman Capote, che svela gli scandali nella cerchia dei suoi amici mondani noti come ...Cigni neri e rinoceronti grigi A che punto siamo oggi Negli ultimi mesi Stati Uniti e Cina hanno concordemente abbassato la retorica bellica. Fino a istituire una camera di compensazione tecnica che ...Da Suez transitano il 40% del import-export marittimo italiano, per un totale di 154 miliardi di euro”. Inizia così l’analisi politico-economica di Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e ...