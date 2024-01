Cina | aumenta capacita’ stoccaggio energia per favorire transizione verde

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pechino, 25 gen – (Xinhua) – Lacinese didell’e’ in aumento, per agevolare l’utilizzo della crescenterinnovabile nell’ambito degli sforzi del Paese per perseguire uno sviluppo a basse emissioni di carbonio. Lainstallata dididi nuovo tipo inha raggiunto i 31,39 gigawatt entro la fine del 2023, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’(NEA). Solo l’anno scorso sono stati installati 22,6 gigawatt di tale, piu’ di 3,6 volte la cifra registrata alla fine del 2022 e quasi 10 volte quella registrata alla fine del 2020. Le batterie agli ioni di litio hanno rappresentato il 97,4% della...