Cina | ambiente ecologico in costante miglioramento nel 2023

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pechino, 25 gen – (Xinhua) – Laha registrato un gradualedella qualita’ dell’aria e dell’acqua l’anno scorso, grazie ai costanti sforzi del Paese per combattere l’inquinamento e sostenere lo sviluppo verde, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Secondo il ministero dell’Ecologia e dell’, nella densita’ media di PM2,5 nelle 339 citta’ cinesi a livello di prefettura o superiore si e’ attestata a 30 microgrammi per metro cubo, superando l’obiettivo annuale di 32,9 microgrammi per metro cubo e diminuendo del 16,7% rispetto ai livelli del 2019. La percentuale di giorni con una buona qualita’ dell’aria in queste citta’ e’ stata dell’85,5% lo scorso anno, hanno rivelato i dati. I dati hanno anche mostrato che l’89,4% delle sezioni monitorate aveva una qualita’ ...