(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pechino, 25 gen – (Xinhua) – I rimborsi fiscali di recente introduzione nell’economia privata cinese, cosi’ come i nuovi tagli e rinvii di tasse e imposte, sono ammontati a circa 1.690 miliardi di(circa 237,88 miliardi di dollari) nel, secondo una conferenza nazionale sulla tassazione conclusasi oggi. Questa cifra rappresenta il 75,7% del totale dei rimborsi fiscali, dei tagli e dei rinvii di imposte e tasse del Paese l’anno scorso, rendendo i contribuenti deli maggioriri delle politiche fiscali cinesi nel. I dati ufficiali mostrano che i rimborsi fiscali di recente introduzione, cosi’ come i nuovi tagli e rinvii di tasse e imposte, nelsono ammontati a quasi 2.230 miliardi di. Secondo ...

Il Gruppo Icon Collection ha programmato i Recruiting Days per il 31 gennaio 2024 presso il Park Hotel Marinetta. L'obiettivo è coprire oltre 100 posizioni per la stagione 2024. Opportunità di La [ ...Nel 2023 il gruppo ha messo a segno un fatturato consolidato di ... «La crescita resta trainata da Roger Vivier (più esposto alla Cina) e Tod’s (supportato dalle aperture in Usa). Si conferma inoltre ...La Cina ha giocato un ruolo chiave in questa espansione, registrando una crescita straordinaria nel 2023. Il paese ha attivato una quantità di impianti fotovoltaici equivalente a tutta la capacità ...