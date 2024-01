Ciclismo & Turismo | presentata la ciclostorica Firenze-Pistoia 1870

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024),25 gennaio 2024 - Due giorni di spettacolo, folclore, divertimento,e curiosità. E’ quanto promette nei giorni di sabato 3 e domenica 4 febbraio la rievocazione storica della, che fu nella prima gara ciclistica in Italia. Le due giornate e gli eventi collaterali sono stati presentati in contemporanea anella Sala Macconi in Palazzo Vecchio con l’assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente dell’Uiset (Unione Italiana Sport e) Sandro Tacconi, l’ideatrice della gara e referente organizzativa Michela Piccioni, il presidente del Comitato Provinciale didella FederLeonardo Gigli e quello dell'Associazione Museo Gino Bartali di Ponte a Ema, Maurizio Brescie. ...