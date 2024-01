Ciclismo | Dylan Groenewegen | “Scioccato dalla caduta di Jakobsen | nove mesi di squalifica troppi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ha iniziato la stagione al meglio, già vincente alla prima corsa dell’anno. Il neerlandese è tra i migliori velocisti al mondo, ma ha attraversato durante la carriera dei momenti durissimi. Tutti ricorderanno il 2020, con lain volata che ha coinvolto anche Fabio, mettendo a repentaglio la vita dell’ex QuickStep. Perunadi. In questi giorni il corridore della Jayco AlUla si è raccontato al podcast neerlandese De Grote Plaat: “Non ho aperto il garage per settimane perché non volevo vedere le mie biciclette. Tutto ciò che aveva a che fare con le bici poteva essere messo nelle scatole. non era quello che volevo”. E sulla: “Sono rimasto...