Ciclismo donne Cesano tra veterane e promesse | Grinta e talento su ogni tracciato»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sono quattordici le atlete della nuova rosa della Società CiclisticaMaderno diretta da Guido Roncolato. Si tratta delle esordienti Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Ingrid Corno, Martina Pianta e delle piemontesi Nicole Bracco e Vittoria Vitillo. Per quanto riguarda la pattuglia delle allieve figurano in organico le confermate Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco, Michela Zucca e Paolo Zucca, che dall’alto della loro esperienza rappresenteranno il punto cardine della formazione presieduta da Giuseppe Fontana. Al loro fianco le nuove arrivate Vivienne Cassata, Emma Colombo, Letizia Parini e l’agratese Carlotta Ronchi. Un mix di atlete giovani e promettenti con le giuste caratteristiche pertipo die in grado di essere protagoniste sul territorio nazionale. Il team correrà in sella a Cicli Specialized Tarmac ...

Torneranno in Italia, dopo l’edizione di Trento 2021, che ha visto trionfare Sonny Colbrelli, gli Europei di ciclismo su strada nel 2029: ufficializzata infatti l’assegnazione all’ Abruzzo per la mani ...Cambiare per continuare a crescere, per puntare sempre più in alto e per dare ulteriore slancio ad un progetto che non ha eguali. La Uno-X Mobility ha scelto di affidare la direzione generale delle ...Nel 2023 è stata lanciata un'iniziativa significativa per lo sviluppo del ciclismo femminile in Asia: nell'ambito di questa iniziativa, una collaborazione tra la squadra ciclistica Astana Qazaqstan e ...