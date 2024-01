Ci possiamo sbilanciare | Sottocorona è sicuro | meteo-svolta nel weekend

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Paolorologo di La7, giovedì 25 gennaio presenta le ultime previsioninel corso del Tg e spiega come a est ci siano "un po' tutti gli strascichi delle perturbazioni" degli ultimi giorni. Ma, per l'appunto, sono "strascichi", qualche precipitazione ancora interessa il Paese ma "per il fine settimana, a questo punto, ci...", afferma l'esperto. Ebbene, nelavremo "qualche velatura, qualche nuvola, ma di significativo dal punto di vista soprattutto delle precipitazioni non c'è assolutamente niente". Per la giornata di giovedì 25 gennaio si registra "qualche nuvola fra la Sardegna e al sud, e qualche fenomeno più intenso al di là dell'arco alpino" che è una "costante". Venerdì 26 gennaio "qualche velatura in più" e "debolissime ...