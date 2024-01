Christopher Eccleston si difende dalle accuse di molestie di una nota attrice | “Abuso di potere | non le piacevo”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 25 gennaio 2024)Eccelston si è difesodida parte di una, che lo avrebbe accusato di averla palpeggiata durante una scena di sesso. L’attore ha parlato didida parte dell’allora collega, che si sarebbe inventata il fatto di fronte alla troupe “perchè non le”. Ha poi sottolineato come l’aggiunta della figura del coordinatore dell’intimità sul set serva a proteggere anche gli uomini. “Ho girato una scena di sesso con un’di serie A – non Nicole Kidman, che è una vera professionista – e lei ha insinuato, di fronte alla troupe, che mi stavo prendendo una sbandata. Perché non le“.in ...