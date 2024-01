Chiara Nasti e Mattia Zaccagni scoprono il sesso del loro secondo bebè! Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 25 gennaio 2024)hanno scoperto oggi ildelbebé in arrivo. Qualche settimana fa infatti il giocatore, segnando un goal durante il derby Roma-Lazio aveva svelato a tutti di essere in attesa delfiglio. Poi la conferma ufficiale da parte di entrambi e oggi la coppia ha scoperto ildel nascituro. Lapiù volte in questi giorni aveva ribadito di voler una femminuccia. Sogno del tutto accontentato perché la coppia aspetterebbe proprio una piccoletta. Qui di seguito ildel gender reveal condiviso dalla coppia: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...