Chiara Ferragni | tutte le aziende che la stanno scaricando

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In seguito al caso Balocco, varie imprese hanno deciso di voltare le spalle alla nota influencer cremonese. Ultimi in ordine di tempo, Trudi e Oreo

AGI - "Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo" . Così, in una nota, Chiara Ferragni commenta il via libera ... (agi)

Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl con norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza e con misure più stringenti per ... (tpi)

In seguito al caso Balocco, varie imprese hanno deciso di voltare le spalle alla nota influencer cremonese. Ultimi in ordine di tempo, Trudi e Oreo ...Il Governo ha stabilito gli obblighi cui dovranno sottostare aziende ed influencer, così come le multe per le violazioni delle norme. L'imprenditrice: "Lieta che sia stato colmato un vuoto legislativo"