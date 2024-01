Chiara Ferragni rompe il silenzio | le sue parole

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Approvato il ddl a suo nome Nelle ultime ore il Consiglio dei ministri ha approvato il DDLche andrà a definire meglio le regole tra aziende e influencer nei casi di beneficenza. Il ministro Adolfo Urso ha spiegato che il ddl, su 4 articoli: “risponde ai principi di trasparenza che hanno sempre caratterizzato l’azione del nostro governo ed assicurare che l’informazione siae non ingannevole quando vengono commercializzati prodotti i cui proventi vadano ad iniziative solidaristiche“. Leggi anche:abbandonata pure da Oreo: l’azienda prende le distanze Vi sarà l’obbligo di rendere note le “informazioni specifiche come l’importo complessivo destinato alla beneficenza o il suo valore percentuale sulle vendite“. Inoltre l’Antitrust potrà intervenite “con sanzioni da 5 a 50mila euro e che il ...

Il giro di vite del governo sulla beneficenza e i social convince Chiara Ferragni. «Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto ...Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza, con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer, arriva il commento di Chiara Ferragni: ...La replica di Chiara Ferragni "Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo” ha fatto sapere Chiara Ferragni in una nota. “Quanto mi è accaduto – ha aggiunto ...