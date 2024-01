Chiara Ferragni | Oreo | “Con influencer non c’era alcun accordo di beneficenza”

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano – La collaborazione dicon''non prevedevadi''. La presa di posizione arriva dalla società Mondelez Italia, titolare del marchio, che ha risposto al Codacons in merito alla richiesta di chiarimenti circa l'iniziativa di solidarietà avviata nel 2020 dalla. La richiesta si riferiva ala pubblicizzazione, da parte dell’e imprenditrice digitale attraverso Instagram, di una capsule collection (cioè una collezione formata da pochi capi coordinati) realizzata in collaborazione con l'azienda, denominata 'Capsule collection limited editionby'. Per il Codacons con la capsule ...