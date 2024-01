Chiara Ferragni dopo la stretta del governo su influencer e beneficenza | «Così non si potrà cadere più in errore»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il Consiglio dei ministri di oggi, 25 gennaio, ha dato il via libera al disegno di legge sulla trasparenza delle campagne dilegate ad attività commerciali, che prevede regole e sanzioni stringenti anche per gli. D’altronde proprio dal loro mondo è arrivato il primo input,il caso dei pandoro Balocco promossi dae le polemichela multa dell’Antitrust per la presunta campagna benefica per i bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Pocoil Cdm, l’imprenditrice ha commentato il provvedimento di palazzo Chigi dicendosi «lieta che ilabbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo». Eaver parlato di «di comunicazione», nelle prime ...