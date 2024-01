Chiara Ferragni | anche Oreo la scarica | «Con lei nessun accordo di beneficenza»

Milano – La collaborazione di Oreo con Chiara Ferragni ''non prevedeva alcun accordo di beneficenza''. La presa di posizione arriva dalla società ... (ilgiorno)

Oreo dice che non c’era alcun accordo di beneficenza nella collaborazione con Chiara Ferragni. Lo fa in una lettera al Codacons la società Mondelez ... (open.online)

Oreo dice che non c’era alcun accordo di beneficenza nella collaborazione con Chiara Ferragni. Lo fa in una lettera al Codacons la società Mondelez ... (tpi)

L’iniziativa di solidarietà avviata nel 2020 da Chiara Ferragni , durante la pandemia da Covid-19, torna a far parlare. La celebre influencer aveva ... (nicolaporro)

L’impero Chiara Ferragni sta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta ... (ildifforme)

Oreo dice che non c’era alcun accordo di beneficenza nella collaborazione con Chiara Ferragni. Lo fa in una lettera al Codacons la società Mondelez Italia… Leggi ...La collaborazione di Oreo con Chiara Ferragni “ non prevedeva alcun accordo di beneficenza ”. Ad affermarlo a chiare lettere è la società ...L'associazione dei consumatori aveva chiesto chiarimenti su un'iniziativa di solidarietà lanciata nel 2020 da Chiara Ferragni.