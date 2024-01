Chiara Ferragni abbandonata pure da Oreo | l’azienda prende le distanze

Tra Oreo e Chiara Ferragni non c'era alcun accordo di beneficenza: la donazione effettuata dall'influencer milanese dei proventi derivati dalla collaborazione ...La promessa di devolvere il ricavato in beneficenza non rientrava negli accordi commerciali. Il Codacons minaccia una nuova denuncia ...Il patron di Giochi Preziosi ha parlato del caso a margine della sua testimonianza in Tribunale sul caso degli ultrà del Genoa ...