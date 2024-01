“Chi muore di fame è un idiota” | ministro degli Esteri nella bufera

È bufera in Uganda sul ministro degli Esteri, Henry Okello Oryem, che ha definito "idioti" le persone morte per fame nel suo Paese: lo riporta la Bbc, ricordando che nel 2022 l'inedia e le malattie co ...Nel cuore dell'Ospedale di Desio, un gesto di amore ha trasformato la tristezza di una perdita in una speranza luminosa per altri.Muore a 43 anni Valerio Lauroni, tappezziere stimato e apprezzato a San Lorenzo. È rimasto vittima di un tragico incidente la notte del 23 gennaio in via Prenestina, mentre cercava di evitare con la ...