Chi L’Ha Visto e Ilary Blasi | ecco cosa c’è dietro i rumor

Leggi su biccy

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nelle ultime due settimane Barbara d’Urso ha pubblicato diverse storie Instagram in cui ha fatto sapere di seguire alcuni show Rai, tra cui Un Professore e Tali e Quali Show, in molti hanno interpretato queste stories come delle shade. Stessaè successa a, che lo scorso ottobre e ieri sera ha pubblicato degli scatto al suo tv sintonizzato su Chi, con la scritta: “Mercoledì be like”.telespettatrice fissa di #chilhacome noi. E quando sarà ospite di Federica Sciarelli su Rai 3 pic.twitter.com/uIlwnB0SGN — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) January 24, 2024 Il Corriere dello Sport e Il Messaggero hanno riportato icircolati sui social: “In molti hanno interpretato la condivisione da parte ...