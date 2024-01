Chi l’ha visto | Andreea Rabciuc presunti resti | “Accanto alla scala | ci sono topi | posto pericoloso”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Uno dei proprietari del casolare in cui sarebbe stato trovato il corpo diracconta la sua testimonianza a ChiMercoledì 24 gennaio 2024 è andata in onda un nuovo appuntamento di Chi, programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. La puntata di è aperta con il caso di, ventisettenne di origine romena scomparsa nel 2022. Dopo il ritrovamento in un casolare di Castelplanio sulla Montecarottese diumani, che sembrano apparteneregiovane, il fidanzato 44 enne Simone Gè stato indagato per omicidio volontario. L’uomo inoltre era già stato indagato per spaccio e per sequestro di persona. In puntata, ...