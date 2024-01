Chi è Seydou Sarr | l’attore di Io Capitano | la sua storia e un grande sogno

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 25 gennaio 2024), è un giovane attore senegalese di 21 anni, è al suo primo ruolo cinematografico assoluto per l’acclamato Iodi Matteo Garrone. Grazie al film presentato in anteprima alla 80° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ed ora candidato al Golden Globe a ell’Oscar come miglior film internazionale,ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, tra cui il prestigioso Premio Marcello Mastroianni come attore esordiente, proprio al Festival di Venezia.– fonte: GQLadiè commovente, anche se molto diversa da quello che racconta il film: unico maschio in una famiglia di quattro figli, il padre è morto quando era piccolo, mentre la madre vive ancora in Senegal, assieme ad una delle tre ...