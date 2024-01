Chi è la cantante Clara e perché è la favorita di Sanremo

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Era dal 2009, più di un decennio, che una donna non si aggiudicava la vittoria aGiovani. La volta scorsa il primato spettò ad Arisa, nel 2023 è stata la volta di, che sembra intenzionata a raggiungere il successo di colei che l’ha preceduta. Laconcorrerà sul palco dell’Ariston con i big per aggiudicarsi la vittoria a2024. E se un primo posto è complesso per un esordiente, di certo si farà notare., gli inizi come modella e la passione per la musicaSoccini, in arte semplicemente, nasce nel 1999 a Travedona Monate, piccolo paesino da 4mila abitanti nella provincia di Varese. Appassionata di musica, inizia da bambina a prendere lezioni di canto, esordendo nel frattempo come modella per un’agenzia di Milano. Studentessa ...