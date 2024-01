“Chi è il tuo idolo?” | Raspadori non ha dubbi e cita il top player | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Giacomoha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del lancio della nuova adidas Predator 24, parlando del Napoli e non solo. Il centravanti del Napoli, pronto a scendere in campo contro la Lazio a causa delle squalifiche di Kvaratskhelia e Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo presente partenopeo, ai suoi traguardi raggiunti, nonostante la giovane carriera, il suo numero di maglia e le sue fonti d’ispirazione. L’ex Sassuolo ha affermato e lasciato intendere che il duro lavoro ed il sacrificio sono fondamentali per diventare un calciatore professionista ed arrivare a raggiungere degli obiettivi e sogni come vincere un Europeo con la Nazionale Italiana ed uno Scudetto in Serie A, per di più se con la maglia partenopea. L’attaccante della Nazionale si è soffermato anche sulle proprie fonti d’ispirazione, i suoi idoli che hanno ...