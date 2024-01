Chi è Fleximan | il giustiziere che falcia gli autovelox ma non chiamatelo eroe

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gli automobilisti del nord Italia, in modo particolare delle zone tra la Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e il Piemonte, hanno un nuovo: si tratta di, l’uomo o il gruppo, questo è ancora da scoprire, che si dedica alla sistematica distruzione degli. Soprattutto quelli che causano le multe più costose. Una figura mitologica, che ha una sua firma “sta arrivando”, e al quale è stata dedicata anche una canzone persino un murales di street art, che potete vedere qui sotto. Il murales che celebrae si ispira a Kill Bill di Tarantino – fonte: InstagramIl suo modus operandi è piuttosto semplice. Agisce sempre con il favore delle tenebre per tagliare i pali con un flex a batteria, lasciando intatti i cavi. Gli, però, diventano del tutto ...

