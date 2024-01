Chi è Cristiano Iovino | “l’uomo del caffè” che smentisce Ilary Blasi

(Di giovedì 25 gennaio 2024), nato a Roma nel 1986, è un personal trainer, pr ed influencer ed è un grandissimo tifoso della Lazio. Dopo l’uscita di Unica, documentario in cuiha svelato alcuni retroscena sul suo matrimonio con Francesco Totti, sono emersi alcune controversie circa la relazione coninfatti avrebbe confermato la tesi dell’ex Capitano della Roma, confessando che il suo rapporto con lafosse più che amicale e che certamente non era limitato ad uninsieme.in barcaSul suo profilo Instagramè seguito da quasi 60 mila followers. Viaggia molto e gli sono state attribuite relazioni con Sabrina Ghio, Giulia De Lellis ...

Ma chi è Cristiano Iovino A Roma nord, ma non solo, è conosciutissimo. Tra l'altro è tifosissimo della Lazio. Spesso presente allo stadio Olimpico per le gare casalinghe dei biancocelesti. Una ...Cristiano Iovino ha smentito le affermazioni di Ilary Blasi e ha presentato una versione differente del loro rapporto, discostandosi da quanto raccontato dalla conduttrice durante il documentario Unic ...Recentemente, Ilary Blasi ha pubblicato foto del suo televisore sintonizzato su "Chi l'ha visto" con la scritta "Mercoledì be like". Alcune testate ...