Chi è Claude Palmero | il contabile che fa tremare il Principato di Monaco | “Spese folli e tanto nero”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’exsessantasettenne dei Grimaldi ha assunto il suo ruolo nel 2001 sotto il Principe Ranieri III, dopo la morte del padre, André, che lo aveva preceduto nel medesimo ufficio. In seguito alla scomparsa del marito di Grace Kelly, succedette al trono il figlio Alberto II che scelse di mantenerecome amministratore dei beni, eleggendolo a suo uomo di fiducia. Sembra, però, che negli ultimi temi i rapporti si stessero incrinando. Ilnon avrebbe approvato lebizzarre sostenuta dalla famiglia regnante monegasca e avrebbe cercato di tenerle a freno. La cosa non deve essere piaciuta né ai sovrani, né alle sorelle di Alberto, che avrebbero spinto per allontanarlo dal suo ruolo. Il 10 gennaio 2001è succeduto a suo padre, che era ...