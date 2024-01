Che stangata per Verstappen | i tifosi non vogliono crederci

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A poche settimane dal via del Mondiale di Formula 1 arriva la sorpresa più brutta per idi: questa volta sarà durissima Arriva da tre mondiali di Formula 1 vinti in serie e gli ultimi due li ha letteralmente dominati. In più ha un contratto con Red Bull garantito che supera i 60 milioni di dollari a stagione fino al 2028. Cosa manca quindi nella vita di Max? Maxha vinto gli ulitmi tre Mondiali (Ansa Foto) – Cityrumors.itDi sicuro non l’amore, perché da più tre anni fa coppia fissa con Kelly Piquet, bellissima figlia dell’indimenticato campione brasiliano Nelson, Si conoscono dal 2016, ma lei un anno dopo aveva iniziato una relazione con il pilota russo di F1 Daniil Kvyat. Da quella relazione ha poi avuto una figlia, Penelope, nata nel 2019. I due però si sono separati e dal 2020 ...